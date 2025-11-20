Nigeria busca rescatar a 24 niñas secuestradas

Sokoto, Nigeria.- El presidente de Nigeria prometió que las autoridades intensificarían los esfuerzos para rescatar a 24 estudiantes secuestrados por hombres armados a principios de esta semana en una escuela de la región noroeste del país.

Las niñas fueron sacadas por la fuerza de su dormitorio antes del amanecer del lunes, cuando hombres armados atacaron su internado, la Escuela Secundaria Integral para Niñas del Gobierno, en la ciudad de Maga, en el estado de Kebbi, Nigeria.

La policía local dijo que los hombres armados escalaron la cerca para entrar al dormitorio e intercambiaron disparos con policías que custodiaban la escuela antes de llevarse a las niñas y matar a un miembro del personal del plantel.

Ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero analistas y habitantes de la localidad dicen que las bandas suelen atacar escuelas, viajeros y aldeas remotas en secuestros para pedir rescate.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hawau Usman, una estudiante de 15 años que fue secuestrada, logró escapar.

“Seguían avanzando, y cuando se fueron, corrí de regreso a la escuela”, dijo Usman el martes a The Associated Press.

“Llamé a la puerta de la casa del director, pero nadie respondió”, agregó, señalando que luego encontró refugio en la casa de un maestro.

El presidente Bola Tinubu dijo en un comunicado que ha “ordenado a las agencias de seguridad que actúen rápidamente y traigan de regreso a las niñas al estado de Kebbi”.