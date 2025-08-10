Norcorea retira altavoces de su tensa frontera

Seúl, Corea del Sur.- El ejército de Corea del Sur señaló el sábado que detectó que Corea el Norte estaba retirando algunos de sus altavoces de la frontera que comparten, días después de que Seúl desmanteló sus propios altosparlantes de primera línea utilizados para emitir propaganda antinorcoreana en un intento por aliviar las tensiones.

En los últimos meses, los residentes del lado surcoreano de la frontera se han quejado de que los parlantes norcoreanos emitían sonidos irritantes, como aullidos de animales y golpes de gong, en respuesta a las transmisiones de propaganda de Seúl.

El ejército del Sur señaló que Pyongyang detuvo sus emisiones en junio después de que el nuevo presidente progresista del país, Lee Jae Myung, hiciese lo propio con las surcoreanas en el primer paso concreto de su gobierno para reducir las tensiones con su acérrimo rival. Seúl comenzó a retirar sus altavoces de zonas fronterizas el lunes, pero no aclaró cómo se almacenarían o si podrían desplegarse rápidamente de nuevos en caso de que se incrementasen las hostilidades.

El anterior gobierno conservador de Corea del Sur había reanudado las emisiones diarias a través de los parlantes en junio del año pasado, tras una pausa de varios años, en represalia por el envío de globos cargados de basura desde el país vecino.

Los parlantes emitían mensajes de propaganda y canciones de K-pop, diseñados para tocar una fibra sensible en Pyongyang, donde Kim ha estado impulsando una intensa campaña para eliminar la influencia de la cultura pop y el idioma surcoreano entre la población en un intento por reforzar el dominio dinástico de su familia.