Nuevo revés para Benjamín Netanyahu

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

JERUSALÉN.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo el sábado por la noche que le daba al candidato opositor Gadi Eisenkot la primera oportunidad de formar una coalición de gobierno tras las elecciones del 27 de octubre.

Eisenkot, exjefe militar que se postuló como el principal rival del primer ministro Benjamín Netanyahu, está ahora un paso más cerca de desbancar al jefe de gobierno que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel.

"Es el momento de establecer un gobierno nacional de emergencia. Haré todo lo posible por demostrar nuestra valía", publicó Eisenkot en su cuenta de X justo después del anuncio presidencial.

Dispone de hasta seis semanas para formar una coalición, una tarea difícil en un país profundamente dividido, sacudido por los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por Hamás y por los tres años de guerras en Gaza y más allá.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta semana, en conversaciones con el presidente, representantes de la mayoría de los principales partidos de Israel recomendaron que se encargara a Eisenkot la tarea de armar un nuevo gobierno, pero reunir la mayoría parlamentaria necesaria sigue siendo una tarea difícil, y cualquier posible coalición requeriría que los candidatos hicieran concesiones difíciles que podrían indignar a sus propios aprobados.

Netanyahu y sus aliados perdieron su mayoría en el parlamento en las elecciones del mes pasado. Pero el bloque encabezado por Eisenkot tampoco obtuvo la mayoría. Eso dejó a los partidos liderados por árabes, que lograron avances históricos, como posibles —aunque políticamente delicados— árbitros del poder.

Solo una vez en la historia de Israel un partido árabe ha formado parte de una coalición de gobierno. Forjar una alianza de ese tipo podría ser especialmente divisivo para Eisenkot después de más de tres años de guerra.

Netanyahu ha emprendido una campaña para impedir cualquier alianza entre Eisenkot y los partidos liderados por árabes, incluidas afirmaciones sin sustento de que dichos partidos "robaron" las elecciones. Poco antes del anuncio de Herzog, pidió un "gobierno de unidad nacional" en un comunicado emitido en video y advirtió contra "investir apresuradamente a un gobierno con partidarios de terroristas".