NY marcha contra guerra

Nueva York.- Unas 2,000 personas marchan este viernes en Nueva York contra la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU, y contra la guerra de Gaza.

La manifestación, que hasta ahora se desarrolla de manera pacífica, comenzó en Times Square y tiene como objetivo acercarse lo máximo posible a la ONU, cuyos alrededores permanecen cerrados a no ser que se disponga de una acreditación.

Los manifestantes ondearon banderas palestinas y levantaron más carteles con la cara de Netanyahu y consignas propalestinas. En las pancartas desplegadas pidieron que el mandatario israelí sea juzgado en el tribunal de la Haya y le acusan de bombardear niños, mientras gritan contra “el genocidio” y la hambruna que sufren los gazatíes.

También pidieron el embargo de armas a Israel y recordaron a los más de 210 periodistas que han sido asesinados en la franja desde el 7 de octubre de 2023.

“Netanyahu interviene en Naciones Unidas mientras masacra cada día a decenas de palestinos en Gaza. Es una vergüenza para esta ciudad que esté aquí”, expresó Nidaa Lafi, miembro de la organización Palestinian Youth Movement, al inicio de la marcha.

Lafi hizo hincapié en que el israelí “debería estar siendo juzgado en La Haya por crímenes contra la humanidad”.

Por su parte, Joe Brown, que forma parte del Partido por el Socialismo y la Liberación de EU, intervino al inicio de la marcha para cargar contra el presidente Donald Trump, y su predecesor, el demócrata Joe Biden.

“Trump dijo ayer que no permitirá a Israel anexionarse Cisjordania, eso significa que la devastación de Gaza ha sido con la connivencia de EE.UU., desde Biden a Trump”, apuntó.