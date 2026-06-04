OMS: Estamos rezagados en el brote de ébola

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RDC.- El brote de ébola en la República Democrática del Congo "tuvo una gran ventaja inicial, y todavía estamos rezagados", manifestó el miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pero sostuvo que "nos estamos poniendo al día" a medida que mejoran las pruebas.

Según las autoridades congoleñas, se han confirmado 344 casos, incluidos 60 fallecimientos, a causa del virus Bundibugyo del ébola desde que el brote se anunció a mediados de mayo en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. El número de casos sospechosos bajó del 906 al 116.

Uganda, país vecino, tiene 15 casos confirmados, incluida una muerte, informó el martes su Ministerio de Salud.

El jefe de la OMS evitó una pregunta sobre un centro de cuarentena de Estados Unidos en Kenia que ha provocado protestas, al señalar: "Creo que, con base en su evaluación de riesgos... pueden hacer lo que consideran correcto para ellos".

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Expertos han indicado que el virus se propagó durante semanas en una de las regiones más vulnerables del mundo antes de que las pruebas de laboratorio lo confirmen. Se han enviado con urgencia recursos al brote, incluido equipo de protección, para un tipo de ébola que no tiene medicamento ni vacuna aprobadas.

Al menos cinco personas se han recuperado del virus, señales poco frecuentes de esperanza.

"La verdadera magnitud del brote sigue siendo difícil de evaluar", señaló la organización Médicos Sin Fronteras. "La capacidad de pruebas extremadamente limitada y las dificultades para acceder a ciertas zonas obligan a interpretar estas cifras con máxima cautela".

Mientras mejoran los recursos de laboratorio y diagnóstico para el brote, Tedros afirmó que el rastreo de las personas que tuvieron contacto con infectados en el Congo sigue rezagado.

"Solo se ha dado seguimiento un 45% de los contactos, y para adelantarnos al brote necesitamos elevar esa cifra por encima del 90%", explicó. "La inseguridad, el desplazamiento y las poblaciones móviles hacen que el rastreo de contactos sea especialmente muy difícil".

Residentes recelosos han atacado centros de salud durante este brote, en ocasiones, exigiendo los cuerpos de sus seres queridos. Los trabajadores médicos también lidian con creencias erróneas.