Pandillas matan a decenas en Haití

PUERTO PRÍNCIPE, Haití.- Decenas de personas fueron asesinadas en un pueblo pesquero al norte de la capital de Haití, en la más reciente masacre ejecutada por las poderosas pandillas del país caribeño, informó un funcionario.

Al menos 42 personas fueron asesinadas en Labodrie, entre ellas, un niño de cuatro años y su familia, afirmó Joseph Louis Baptiste, funcionario del gobierno local.

Baptiste dijo a Radio Caraïbes que los asesinatos comenzaron el fin de semana y aún continúan.

“Esta tragedia destaca la necesidad urgente de una intervención estatal efectiva para poner fin a la impunidad y restaurar la seguridad en la región”, expresó.

Baptiste señaló que las pandillas incendiaron a Labodrie y ahora intentan atacar la cercana ciudad de Arcahaie, mientras la policía y un grupo de vigilantes locales tratan de detenerlos.

El funcionario dijo que la masacre fue provocada aparentemente por el asesinato de un líder delictivo local de Cabaret, conocido como Vladimir. Era miembro de una poderosa coalición de pandillas conocida como Viv Ansanm, que ha saqueado varias comunidades en Puerto Príncipe y otros lugares, y que recientemente fue designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

Baptiste hizo un llamado a la policía para proteger a los habitantes de Labodrie y Arcahaie.

Lionel Lazarre, portavoz adjunto de la Policía Nacional de Haití, no ha respondido a un mensaje.