logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump asciende al polémico Stephen Miller a jefe de Gabinete

Susie Wiles deja el cargo tras liderar estrategia republicana en las elecciones

Por EFE

Noviembre 06, 2026 03:13 p.m.
A
Stephen Miller / Foto: AP

Stephen Miller / Foto: AP

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la designación del asesor Stephen Miller, promotor de las políticas más controvertidas del mandatario, como jefe de Gabinete, uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca.

      Donald Trump designa a Stephen Miller jefe de gabinete

      "Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026", dijo Trump en su red Truth Social.

      Miller sustituye a Susie Wiles, la primera mujer en ocupar este cargo, quien acompaña al presidente desde que este asumió su segundo mandato en enero de 2025 tras haber liderado la estrategia republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Susie Wiles deja cargo tras estrategia electoral

      Wiles "quien ha realizado una labor excepcional, pasará a formar parte de la estructura política de Trump. Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!", declaró el presidente.

      Miller, nacido en 1985 en California, ha sido uno los principales arquitectos de la política migratoria y fronteriza, con medidas como el veto a países de mayoría musulmana y los intentos de acabar con el programa migratorio DACA, creado por el expresidente Barack Obama en 2012.

      De familia judía y progresista, es considerado una figura clave del nacionalismo dentro del entorno del movimiento MAGA (Make America Great Again).

      Estudió ciencias políticas en la Universidad de Duke y empezó su carrera trabajando para la congresista republicana Michele Bachmann y después para el senador Jeff Sessions.

      La elección de Miller se produce tres días después de la mayor derrota de los republicanos desde los años setenta en las elecciones de medio mandato, en la que los demócratas han recuperado con holgura la mayoría del Congreso.

      Pese al revés electoral, Trump ha seguido defendiendo su agenda que ahora refuerza con el nombramiento de uno de sus principales impulsores.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Trump asciende al polémico Stephen Miller a jefe de Gabinete
      Trump asciende al polémico Stephen Miller a jefe de Gabinete

      Trump asciende al polémico Stephen Miller a jefe de Gabinete

      SLP

      EFE

      Susie Wiles deja el cargo tras liderar estrategia republicana en las elecciones

      Impuesto a pobres, dice hija del presidente paraguayo en medio de la crisis
      Impuesto a pobres, dice hija del presidente paraguayo en medio de la crisis

      "Impuesto a pobres", dice hija del presidente paraguayo en medio de la crisis

      SLP

      SinEmbargo.mx

      La joven que estudia en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, bloqueó sus redes tras la polémica

      Entérate | Cuatro claves que explican la crisis en Paraguay
      Entérate | Cuatro claves que explican la crisis en Paraguay

      Entérate | Cuatro claves que explican la crisis en Paraguay

      SLP

      SinEmbargo.mx

      La renuncia del Presidente Santiago Peña dejó al país ante la incertidumbre económica e institucional

      Detienen a estudiante de UC Berkeley en aeropuerto de San Francisco
      Detienen a estudiante de UC Berkeley en aeropuerto de San Francisco

      Detienen a estudiante de UC Berkeley en aeropuerto de San Francisco

      SLP

      AP

      Centro Legal de la Raza impugna detención y autoridades universitarias apoyan a la estudiante.