Embajador Johnson celebra detención de "El Chino"

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Después de que la Secretaría de Seguridad reportó la detención de Bojun "N", alias "El Chino", identificado como líder de una red de lavado de dinero, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró está acción.

El embajador Johnson declaró que la detención de "El Chino", por parte de autoridades mexicanas, "representa un paso importante para desarticular una red criminal presuntamente involucrada en lavado de dinero, extorsión y trata de personas".

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"La presunta red estaba vinculada con negocios asiáticos y tenía operaciones que se extendían a Tijuana, Cancún y otras localidades, lo que demuestra cómo las organizaciones criminales aprovechan diversas actividades ilícitas para generar ganancias", mencionó.Además, resaltó que las autoridades aseguraron más de 43 millones de pesos."Este es el mismo enfoque integral que estamos impulsando desde la misión diplomática de los Estados Unidos en México: combatir las operaciones criminales, las redes financieras y las ganancias ilícitas para desmantelar a las organizaciones criminales y que los responsables rindan cuentas", escribió en sus redes.El miércoles, autoridades federales ejecutaron una orden de cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a Bojun He.Bojun He, ligado a delitos de extorsión y tráfico de personasTambién se le relaciona con actividades de extorsión a comerciantes y tráfico de personas, mediante empresarios de origen asiático con operaciones en la zona centro de la Ciudad de México, Tijuana y Cancún.Al momento de su detención le aseguraron 43 millones de pesos entre moneda nacional, dólares, además de vehículos, droga y diversos indicios.De acuerdo con las investigaciones, Bojun He cuenta con antecedentes penales en China por los delitos de falsificación y lavado de dinero.Posteriormente, se trasladó a México, donde obtuvo la naturalización mexicana el 26 de septiembre de 2025.Durante la diligencia los uniformados aseguraron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, equivalentes en conjunto a 43 millones 720 mil pesos.Los uniformados hallaron celulares, documentación diversa, dosis de droga, una báscula gramera digital, una máquina contadora de billetes, relojes de alta gama, cartuchos y vehículos.