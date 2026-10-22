logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Papa no necesitará tratamiento mayor

Por AP

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Papa no necesitará tratamiento mayor
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad del Vaticano.- Los médicos del papa León XIV afirman que las pruebas finales de tejido y moleculares han confirmado que su cáncer de pulmón estaba localizado y que no se necesita más tratamiento.

      León, de 71 años, tuvo el lóbulo inferior de su pulmón derecho extirpado la semana pasada en el primer gran episodio de salud de su pontificado de 17 meses. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. El pontífice regresó al Vaticano el sábado, cuatro días después de la cirugía y mucho antes de la estancia hospitalaria de una semana que el Vaticano había anticipado.

      El médico personal del papa, el doctor Luigi Carbone, y su cirujano, el doctor Stefano Margaritora, dijeron que los resultados de las pruebas finales postoperatorias realizadas al tejido extraído durante la cirugía confirmaron el diagnóstico inicial y que el cáncer no se había propagado.

      "Una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional", declararon los médicos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El próximo gran compromiso del papa León XIV es un viaje del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, que sigue en pie.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Trump insulta a periodistas de CNN y ABC
        Trump insulta a periodistas de CNN y ABC

        Trump insulta a periodistas de CNN y ABC

        SLP

        EFE

        Llamó "tonta" a una periodista y "estúpida" a otra tras preguntas sobre la liberación de estadounidense detenido en Rusia

        Trump afirma que fin de guerra en Ucrania está cerca
        Trump afirma que fin de guerra en Ucrania está cerca

        Trump afirma que fin de guerra en Ucrania está cerca

        SLP

        EFE

        Moscú acepta reanudar diálogo en noviembre con mediación estadounidense y noruega para resolver conflicto.

        Nuevo México demanda a abogado y al contable de Epstein por encubrir red sexual
        Nuevo México demanda a abogado y al contable de Epstein por encubrir red sexual

        Nuevo México demanda a abogado y al contable de Epstein por encubrir red sexual

        SLP

        EFE

        Se reclama que los bienes se distribuyan entre las sobrevivientes de sus delitos

        Ataque con dron en mercado de frontera africana
        Ataque con dron en mercado de frontera africana

        Ataque con dron en mercado de frontera africana

        SLP

        AP

        El atentado se suscitó en la región fronteriza de Abyei, disputada por Sudán y Sudán del Sur