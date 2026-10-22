Papa no necesitará tratamiento mayor

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Ciudad del Vaticano.- Los médicos del papa León XIV afirman que las pruebas finales de tejido y moleculares han confirmado que su cáncer de pulmón estaba localizado y que no se necesita más tratamiento.

León, de 71 años, tuvo el lóbulo inferior de su pulmón derecho extirpado la semana pasada en el primer gran episodio de salud de su pontificado de 17 meses. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. El pontífice regresó al Vaticano el sábado, cuatro días después de la cirugía y mucho antes de la estancia hospitalaria de una semana que el Vaticano había anticipado.

El médico personal del papa, el doctor Luigi Carbone, y su cirujano, el doctor Stefano Margaritora, dijeron que los resultados de las pruebas finales postoperatorias realizadas al tejido extraído durante la cirugía confirmaron el diagnóstico inicial y que el cáncer no se había propagado.

"Una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional", declararon los médicos.

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El próximo gran compromiso del papa León XIV es un viaje del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, que sigue en pie.