Por EFE

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Papa se reunió con víctimas de abusos

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibió este lunes a varios integrantes de la Junta Global de Víctimas de abusos (ECA), en una reunión que fue considerada por las víctimas “un paso histórico y esperanzador hacia una mayor cooperación” con la Iglesia.

La organización, que representa a víctimas del abuso sexual del clero de más de 30 países, añadió en un comunicado que esa reunión marca un momento significativo de diálogo con la Iglesia católica”.

“Fue una conversación profundamente significativa. Refleja un compromiso compartido con la justicia, la sanación y un cambio real. Las víctimas han buscado durante mucho tiempo un lugar en la mesa, y hoy nos sentimos escuchados”, señaló en la nota Gemma Hickey, presidenta de la ECA y víctima canadiense de abusos del clero.

“Vinimos no solo para plantear nuestras preocupaciones, sino también para explorar cómo podríamos colaborar para garantizar la protección de los niños y adultos vulnerables en todo el mundo”, declaró Janet Aguti, de Uganda, vicepresidenta de la junta directiva de ECA.

Durante la reunión también se presentó el caso Próvolo, en el que Salinas representa a víctimas de abusos sexuales cometidos contra menores con discapacidad auditiva, por los que fueron condenados los sacerdotes Nicolás Corradi y Horacio Corbacho.

