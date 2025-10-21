logo pulso
ANDRÉS INICIA SU FE

ANDRÉS INICIA SU FE

Cae la nube de Amazon; afecta a varios servicios

Por AP

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
Cae la nube de Amazon; afecta a varios servicios

Londres, Inglaterra.- Problemas con el servicio de computación en la nube de Amazon interrumpieron este lunes el uso de internet en todo el mundo, afectando a una amplia gama de servicios en línea, incluidas redes sociales, videojuegos, entrega de comida, plataformas de streaming y financieras.

La interrupción y la exasperación que provocó sirvieron como recordatorio de que la sociedad del siglo XXI depende cada vez más de apenas un puñado de empresas para gran parte de su tecnología de internet, la cual parece funcionar de manera confiable hasta que repentinamente se viene abajo.

Aproximadamente tres horas después de que comenzó la interrupción, Amazon Web Services avisó que estaba comenzando a resolver el problema, aunque para algunos usuarios persistieron las fallas. Amazon Web Services proporciona infraestructura de computación en la nube para algunas de las organizaciones más grandes del mundo. Sus clientes incluyen departamentos gubernamentales, universidades y empresas como AP.

Amazon atribuyó la interrupción a problemas relacionados con su sistema de nombres de dominio, un esquema que convierte direcciones web en direcciones IP.

El festival hindú simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad