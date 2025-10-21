EU y Australia firman acuerdo de minerales

Washington.- El presidente Donald Trump y el primer ministro australiano Anthony Albanese firmaron el lunes un acuerdo sobre minerales críticos en la Casa Blanca, mientras Estados Unidos pone su mirada en las tierras raras de Australia en un momento en que China está imponiendo reglas más estrictas para exportar sus propios minerales.

Los dos mandatarios describieron el acuerdo como un trato de 8.500 millones de dólares entre los aliados. Trump declaró que la negociación se ampliará durante varios meses.

“En aproximadamente un año, a partir de ahora, tendremos tantos minerales críticos y tierras raras que no sabrán qué hacer con ellos”, destacó Trump. “Valdrán dos dólares”.

Albanese agregó que el acuerdo lleva la relación entre Estados Unidos y Australia “al siguiente nivel”.

China hace algunos días que requerirá que las empresas extranjeras obtengan la aprobación del gobierno para exportar imanes que contengan incluso trazas de materiales de tierras raras que se originaron en el país asiático o fueron producidos con tecnología china.

El gobierno de Trump dice que esto le da a China un amplio poder sobre la economía global al controlar la cadena de suministro tecnológico.