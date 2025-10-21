Millones celebran tradicional Diwali

Nueva Delhi, India.- Millones de indios celebran Diwali el lunes mientras lámparas iluminan hogares y calles en todo el país para conmemorar el festival hindú que simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad.

Diwali, derivado de la palabra “Deepavali”, que significa “una fila de luces”, se celebra enormemente socializando e intercambiando regalos. Las fechas del festival se basan en el calendario lunar hindú, cayendo generalmente a finales de octubre o principios de noviembre. Multitudes abrazaron los mercados para comprar flores, faroles y velas.

Las celebraciones fueron más visibles en la ciudad de Ayodhya, en el estado de Uttar Pradesh. Los hindúes creen que el dios Ram nació allí y regresó después de 14 años en el exilio. La gente enciende lámparas de barro para marcar su regreso a casa.

Al caer la noche del domingo, se encendieron más de 2.6 millones de lámparas en las orillas del río Saryu en Ayodhya, manteniendo el récord mundial Guinness establecido el año pasado. Al menos 2,100 sacerdotes hindúes realizaron oraciones al unísono, sus cánticos resonando a lo largo del resplandeciente frente del río.

La ciudad sagrada también fue adornada con luces de hadas, y un espectáculo de láser y fuegos artificiales iluminó sus calles y riberas. Miles de residentes encendieron lámparas en casas y templos.

Más de 33,000 voluntarios ayudaron a encender las lámparas. Casi 40 familias de aldeas cercanas producen 1.6 millones de lámparas. “Es un trabajo arduo encender diyas una por una”, declaró Rachit Singh, un voluntario de 19 años ante el fuego. “Pero cuando ves todo el ghat (escaleras al río) iluminado, cada esfuerzo vale la pena”.