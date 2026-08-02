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Pide EUA evacuar Irak

Embajada en Bagdad alerta de creciente riesgo de ataques

Por EFE

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Pide EUA evacuar Irak
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      La embajada de Estados Unidos en Bagdad instó este sábado a sus ciudadanos a abandonar Irak ante el creciente riesgo de ataques de las milicias iraquíes proiraníes contra "extranjeros", en medio de la escalada entre Washington y Teherán.

      "Grupos terroristas alineados con Irán podrían atacar hoteles frecuentados por extranjeros en la región del Kurdistán iraquí -norte de Irak-. Se recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que abandonen el país tan pronto como les sea posible hacerlo de forma segura y que reconsideren sus opciones de alojamiento si deciden no hacerlo", indicó en un comunicado la Embajada.

      La misión diplomática afirmó que seguirá "compartiendo la información necesaria" y que el Gobierno estadounidense "está evaluando todas las opciones para ayudar a los estadounidenses a salir de Oriente Medio".

      "Quienes decidan no hacerlo deben estar preparados para refugiarse en un lugar seguro durante períodos prolongados. Deben contar con provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales", indicó.

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      El anuncio llega después de que también la embajada de EE.UU. en Israel lanzara un llamamiento en el mismo sentido dirigido a los estadounidenses en Oriente Medio.

      Igualmente la embajada de EE.UU. en Amán alertó a los estadounidenses que se encuentren actualmente en Oriente Medio sobre la situación de seguridad que "sigue siendo compleja, con la posibilidad de una escalada imprevista".

      "Los estadounidenses en la región deben considerar la posibilidad de partir o estar preparados para hacerlo en caso de una escalada de la situación", indicó la misión 

      Advertencias que se producen tres días después de los bombardeos saudíes y estadounidenses que tuvieron como objetivo posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una amalgama de grupos armados integrados en el Ejército de Irak que contiene algunas facciones que actúan al margen de las Fuerzas Armadas. 

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