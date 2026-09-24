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Dengue en Perú se eleva hasta un 79%

Por AP

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Dengue en Perú se eleva hasta un 79%
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      LIMA.- Las autoridades de Perú informaron el miércoles que los casos de dengue subieron hasta 79% en lo que va del año en comparación con el mismo periodo de 2025 debido a las altas temperaturas causadas por el fenómeno climático El Niño y la falta de agua potable que obliga a almacenar el líquido en recipientes.

      "Si la temperatura permanece largo tiempo elevada ese es el ambiente específico que requiere el Aedes aegypti (mosquito transmisor del dengue) para multiplicarse y contagiar a las personas", dijo a la televisora local N César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.

      Los casos de dengue en Perú sumaron más de 55.000 hasta el 12 de septiembre, lo que representa un aumento de 79% en comparación con el mismo periodo de 2025. En zonas endémicas como la región Piura, que históricamente suele inundarse y recibir fuertes lluvias, los casos de dengue aumentaron 350%.

      El Niño de 2026 está provocando temperaturas excepcionalmente altas debido al calentamiento anómalo del Pacífico. Las autoridades prevén temperaturas "muy superiores" a las habituales y estiman que el evento alcanzará magnitud extraordinaria entre septiembre y enero de 2027.

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