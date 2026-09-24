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Zelenskyy en NU insta a asfixiar ingresos de Rusia

Por AP

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Zelenskyy en NU insta a asfixiar ingresos de Rusia
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      NACIONES UNIDAS.- El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy instó el miércoles a los líderes mundiales a mantener estrangulados los ingresos de Rusia e impedir sus esfuerzos bélicos, al decir ante la Asamblea General de la ONU que "los ingresos de Rusia deben seguir siendo un objetivo".

      "Cuando alguien le da más dinero a Rusia a través del comercio, le da a esta guerra más tiempo. Y esa es exactamente la razón por la que insistimos en limitar el comercio con el agresor, y por la que estamos quemando nosotros mismos los ingresos de Rusia", declaró Zelenskyy al hablar en inglés, ante la Asamblea General de la ONU.

      Rusia tendrá su turno el sábado para dirigirse a la asamblea. El presidente Vladímir Putin desde hace años no asiste a la asamblea sino que envía al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov.

      Lavrov manifestó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles que Rusia está preparada para negociar con miras a una paz duradera, pero no se limitará a "pausar" la guerra. Argumentó que una pausa solo le daría a Ucrania y a quienes la respaldan tiempo para reunir más armas.

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