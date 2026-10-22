Putin acepta un diálogo trilateral

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Moscú, Rusia.- Rusia acordó el miércoles reanudar las negociaciones trilaterales el próximo mes con Washington y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania, informó un funcionario del Kremlin, lo que potencialmente prepararía las primeras conversaciones de este tipo desde febrero.

El presidente ruso Vladímir Putin acordó "en principio" reanudar las conversaciones después del 10 de noviembre, dijo a los periodistas el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, después de una reunión en San Petersburgo entre Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff.

Las conversaciones trilaterales se centrarán en "construir un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania después de que termine el conflicto", declaró Ushakov.

Las conversaciones de Witkoff con Putin sobre la invasión rusa se produjeron mientras el presidente Donald Trump presiona a Kiev para que llegue a un acuerdo que detenga los combates.

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Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo que apoyaba el impulso de Washington para reanudar las conversaciones rápidamente.

"El orden del día es claro: poner fin a la guerra, acercar la paz y, según entiendo, preparar todo para una reunión a nivel de líderes", dijo Zelenski.

Rusia "ha dicho muchas veces ya que está dispuesta a reunirse en un formato u otro. Luego algo cambió. Se cancelaron cosas. Veremos qué pasa esta vez", añadió.

Poco después de su mensaje, sonó una alerta de misiles sobre Kiev y se escucharon fuertes explosiones en la capital.

Ataques rusos durante la noche en Kiev dejaron tres muertos y 12 heridos, mientras que 10 edificios residenciales resultaron dañados, indicó la administración militar de la ciudad.

Instalaciones energéticas en Kiev y otras tres ciudades fueron atacadas a primera hora del miércoles, expresó el primer ministro ucraniano Serhii Koretskyi. En las afueras de la ciudad oriental de Járkiv, dos personas murieron y otras 11 resultaron heridas cuando drones explotaron en una zona residencial, dijo.

El Ministerio de Defensa ruso destacó que durante la noche sus fuerzas atacaron un almacén, una subestación eléctrica y un buque granelero en el mar que se dirigía al puerto ucraniano de Odesa.

El Ministerio de Defensa ruso informó el miércoles que sus defensas aéreas interceptaron 373 drones ucranianos sobre múltiples regiones rusas durante la noche, así como sobre la península de Crimea y el mar Negro.