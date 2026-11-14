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Retrasos en el AIPA por suspensión de vuelos en EU

El riesgo para los pasajeros no está en el destino inmediato de sus vuelos, sino en las conexiones que tienen contratadas

Por El Universal

Noviembre 14, 2026 11:54 a.m.
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Retrasos en el AIPA por suspensión de vuelos en EU
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      Las afectaciones en la operación aérea de Estados Unidos comenzaron a repercutir en los itinerarios del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA) de San Luis Potosí, donde pasajeros enfrentan retrasos en vuelos nacionales e internacionales, una situación que podría ocasionar la pérdida de conexiones para quienes utilizan otras terminales del país para continuar sus viajes al extranjero.

      Uno de los casos más notorios es el vuelo de Volaris, con destino a Puerto Vallarta, que acumuló más de cuatro horas de retraso, de acuerdo con el reporte señalado durante la jornada.

      La demora evidencia que las afectaciones no se limitan a las rutas que conectan directamente con Estados Unidos, sino que también pueden alcanzar operaciones nacionales.

      Entre los vuelos con demoras identificadas en los registros de seguimiento del sábado 14 de noviembre se encuentran:

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      • Volaris: San Luis Potosí–Puerto Vallarta, más de cuatro horas de retraso reportadas por pasajeros.
      • Volaris: San Luis Potosí–Cancún, demora reportada de nueve minutos.
      • Aeroméxico: San Luis Potosí–Ciudad de México, demora de nueve minutos.
      • Volaris: Guadalajara–San Luis Potosí, demora de nueve minutos.
      • United Airlines: Houston–San Luis Potosí, demora de 40 minutos.
      • American Airlines: Dallas–San Luis Potosí, demora de 21 minutos.
      • American Airlines: San Luis Potosí–Dallas, demora de 14 minutos.
      • Volaris: San Luis Potosí - Chicago MDW, demora más de 13 horas.

      Los registros también identificaron demoras en el vuelo de Aeroméxico, con destino a Ciudad de México, durante el viernes 13 de noviembre, con una salida estimada 49 minutos después de su horario previsto.

      Sin embargo, el mayor riesgo para los pasajeros no necesariamente está en el destino inmediato de sus vuelos, sino en las conexiones que tienen contratadas.

      Por ejemplo, una persona que sale de San Luis Potosí rumbo a Ciudad de México o Monterrey para abordar posteriormente un avión hacia Estados Unidos, Europa u otro país podría perder su segundo vuelo si el primer trayecto acumula varias horas de demora.

      A este escenario se suma el efecto dominó en la programación de las aeronaves.

      Los aviones que no pudieron despegar o llegar a tiempo a sus destinos en Estados Unidos pueden retrasar los siguientes servicios que tienen asignados, incluidos vuelos nacionales.

      El problema comenzó el viernes 13 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó suspender temporalmente los despegues en aeropuertos estadounidenses debido a problemas en los sistemas de comunicación del control aéreo.

      Aunque posteriormente se reanudaron las operaciones, las aerolíneas tuvieron que reorganizar aeronaves y tripulaciones.

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      Ante este panorama, se recomienda a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos y comunicarse con sus aerolíneas, especialmente si tienen conexiones internacionales programadas, para conocer las alternativas disponibles en caso de perder un enlace por demoras en el primer trayecto.

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