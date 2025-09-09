Ratifican el fallo contra Trump; pagará 83.3 mdd

NUEVA YORK.-Un tribunal federal de apelaciones ratificó el lunes el fallo de un jurado civil de que el presidente Donald Trump debe pagar 83,3 millones de dólares a E. Jean Carroll por sus repetidos ataques en redes sociales y declaraciones públicas contra la veterana columnista de consejos después de que ella lo acusara de agresión sexual.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos rechazó la apelación de Trump sobre el fallo por difamación, calificando la compensación otorgada por el jurado como “justa y razonable”.

Un panel de tres jueces, citando cientos de amenazas de muerte que enfrentó Carroll, declaró que el expediente del caso respaldaba la “determinación del juez de juicio de que ‘el grado de reprobabilidad’ de la conducta del señor Trump era notable alto, quizás sin precedentes”.

Trump había argumentado que los daños eran excesivamente desproporcionados, particularmente una indemnización punitiva de 65 millones de dólares, y presionó por un nuevo juicio después de que la Corte Suprema ampliara la inmunidad presidencial.

Pero el tribunal de apelaciones rechazó rotundamente esos argumentos, escribiendo que los ataques “extraordinarios y sin precedentes” de Trump contra Carroll, de 81 años, justificaban la elevada indemnización, dados “los hechos únicos y viles de este caso”.

Los abogados de Trump respondieron a través de un portavoz a una solicitud de comentarios pidiendo “un fin inmediato a la politización de nuestro sistema de justicia y un rápido fin a todas las Cazas de Brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll”. Es probable que el caso llegue a la Corte Suprema.