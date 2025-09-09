Niegan escasez de vacunas vs. influenza

En farmacias potosinas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco – ServyTur), no existe escasez de vacunas contra la influenza, informó la representante del sector, Araceli Lara Trejo.

Precisó que el costo del antígeno, actualmente, oscila entre 350 y 400 pesos, aunque las personas interesadas en inocularse siempre tienen la opción de esperar a la vacunación gratuita por parte de los Servicios de Salud del Estado dentro de las campañas anuales que, generalmente, comienzan en octubre.

Se sabe que las farmacias afiliadas mantienen una estrecha coordinación con laboratorios y proveedores para asegurar el abasto oportuno del biológico, a fin de que la población pueda protegerse antes del inicio de la temporada de mayor incidencia de enfermedades respiratorias.

Además, personal de las farmacias recomienda consultar a profesionales de la salud para identificar el momento adecuado para recibir la vacuna, especialmente en personas con factores de riesgo, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas o quienes conviven con niñas y niños pequeños.

De acuerdo con especialistas, vacunarse de manera anticipada puede brindar una mejor protección, particularmente en meses previos al otoño, cuando los contagios suelen incrementar. Así, quienes optan por la aplicación privada aseguran contar

con inmunización sin depender de la disponibilidad en campañas gubernamentales.