logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niegan escasez de vacunas vs. influenza

Se busca que población se proteja de enfermedades respiratorias, señala Canaco

Por Leonel Mora

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Niegan escasez de vacunas vs. influenza

En farmacias potosinas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco – ServyTur), no existe escasez de vacunas contra la influenza, informó la representante del sector, Araceli Lara Trejo.

Precisó que el costo del antígeno, actualmente, oscila entre 350 y 400 pesos, aunque las personas interesadas en inocularse siempre tienen la opción de esperar a la vacunación gratuita por parte de los Servicios de Salud del Estado dentro de las campañas anuales que, generalmente, comienzan en octubre.

Se sabe que las farmacias afiliadas mantienen una estrecha coordinación con laboratorios y proveedores para asegurar el abasto oportuno del biológico, a fin de que la población pueda protegerse antes del inicio de la temporada de mayor incidencia de enfermedades respiratorias.

Además, personal de las farmacias recomienda consultar a profesionales de la salud para identificar el momento adecuado para recibir la vacuna, especialmente en personas con factores de riesgo, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas o quienes conviven con niñas y niños pequeños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con especialistas, vacunarse de manera anticipada puede brindar una mejor protección, particularmente en meses previos al otoño, cuando los contagios suelen incrementar. Así, quienes optan por la aplicación privada aseguran contar 

con inmunización sin depender de la disponibilidad en campañas gubernamentales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Iría a juicio político el regidor J. Zavala
Iría a juicio político el regidor J. Zavala

Iría a juicio político el regidor J. Zavala

SLP

Samuel Moreno

Erika Tapia denuncia presuntos actos de corrupción y acoso laboral durante su gestión

Integrarán directiva del Congreso
Integrarán directiva del Congreso

Integrarán directiva del Congreso

SLP

Leonel Mora

Necesario, ampliar Vía Alterna: Canaco
Necesario, ampliar Vía Alterna: Canaco

Necesario, ampliar Vía Alterna: Canaco

SLP

Leonel Mora

Presupuesto de Egresos 2026 en San Luis Potosí: claves para el desarrollo económico y la competitividad empresarial.

Sigue adeudo de gobierno con Ceepac
Sigue adeudo de gobierno con Ceepac

Sigue adeudo de gobierno con Ceepac

SLP

Leonel Mora

Finanzas no ha respondido a petición de aportar 21mdp que adeuda al INE, dice la presidenta