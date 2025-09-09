Clasifica Túnez al Mundial tras triunfo

MALABO, Guinea Ecuatorial.- Mohamed Ali Ben Romdhane catapultó a Túnez al Mundial 2026 con un gol en el cuarto minuto del tiempo de descuento, certificando el lunes la victoria 1-0 sobre Guinea Ecuatorial en las eliminatorias de África.

Romdhane fue asistido por su compañero suplente Firas Chaouat para anotar el agónico gol y desatar celebraciones desenfrenadas para los visitantes en la pista detrás del arco.

Túnez necesitaba ganar para asegurar un lugar en el torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá con dos partidos de sobra. Encabeza el Grupo H con 22 puntos en ocho partidos, sacándole 10 puntos de diferencia a su perseguidor inmediato Namibia, y un partido pendiente. Túnez aún no ha encajado un gol en las eliminatorias.

Es la séptima vez que Túnez se clasifica para el Mundial, y la tercera consecutiva. Se despidió en la fase de grupos en 2018 y 2022.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En otro partido del Grupo H, Malaui remontó una desventaja de dos goles para empatar 2-2 con Liberia con goles de Gabadinho Mhango y Chawanangwa Kaonga a los 72 y 80 minutos.

En el Grupo G, Argelia empató sin goles en Guinea y se mantuvo en la cima del grupo con 19 puntos, cuatro más que Uganda, que mantuvo la presión al vencer a Somalia 2-0 para quedar empatada con 16 puntos con Mozambique.