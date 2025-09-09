Lluvias obligan al cierre de parajes

CIUDAD VALLES.- Lluvias norteñas vuelven a provocar cierre de parajes en Valles y otros puntos.

La Secretaría de Turismo (Sectur) y Protección Civil del Estado dieron a conocer las consecuencias de las lluvias que azotaron el norte de la Huasteca y el sur de Tamaulipas, así como las que afectaron afluentes con origen en el centro y sur de la República mexicana.

Esta mañana, temprano, Servando Pérez informó que Micos se convirtió en un sitio de recreación visual, ya que el nivel del afluente, a esa altura pasó del 1.30 al 1.98 metros de profundidad, es decir, subió casi 70 centímetros en una noche.

Los demás lugares cerrados por exceso de nivel de agua son las Cascadas de Tamul, en los embarcaderos de La Morena y Tanchachín, así como el paraje El Jabalí y en Valles El Sidral, con aclaraciones sobre apreciación visual en muchos otros lugares.

