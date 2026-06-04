Raúl Castro cumplió 95 años de edad

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La Habana.- Felicitaciones de los dirigentes cubanos y artículos elogiosos en los medios estatales por el 95 cumpleaños del expresidente Raúl Castro fueron el centro de la agenda de este miércoles en Cuba, en un momento marcado por la crisis económica y la intensa presión de EE.UU.

El también exguerrillero y exministro de las Fuerzas Armadas llega a esta fecha formalmente retirado de todos sus cargos pero en el centro del tablero político, al liderar la negociación con Washington y haber sido imputado penalmente en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas -y la muerte de sus cuatro ocupantes- hace 30 años.

"Llegar a 95 años con el pie en el estribo y una hoja infinita de servicios a la patria, a la paz regional y mundial, al multilateralismo y a los sueños de justicia social de millones de seres humanos, no es su suerte, es la nuestra", escribió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, resaltó a Castro como "promotor de la unidad regional, impulsor de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, guía las relaciones diplomáticas con EU".

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El secretario del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, se sumó a felicitarlo.