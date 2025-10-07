logo pulso
Recrudece crisis política en Francia

Por AP

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Recrudece crisis política en Francia

París, Fra.- El nuevo primer ministro francés Sébastien Lecornu renunció menos de un mes después de asumir el cargo y menos de 24 horas después de nombrar a un nuevo gobierno.  La medida sumió a Francia en una profunda crisis política y dejó al presidente Emmanuel Macron con pocas opciones.

La presidencia francesa indicó en un comunicado el lunes que Macron, quien ha alcanzado mínimos históricos en las encuestas de opinión, ha aceptado su renuncia.

A pesar de más de tres semanas de esfuerzos para asegurar suficiente apoyo para evitar un voto de censura, Lecornu fue obligado a dejar el cargo sólo horas después de formar su gabinete, habiendo perdido el apoyo de los conservadores, que objetaron su elección para el ministro de Defensa.

El gobierno de Lecornu gestionará los asuntos cotidianos hasta que se nombre un nuevo primer ministro y gabinete. Ahora le corresponde a Macron nombrar otro jefe de gobierno o disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones legislativas anticipadas. Un fiel aliado de Macron, Lecornu dijo que ya no se cumplían las condiciones para permanecer en el cargo tras no lograr construir un consenso.

