Rescatan a gazatíes de edificio bombardeado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Jerusalén.- Varias familias de gazatíes, incluidos cinco niños, fueron evacuados este viernes después de un derrumbe parcial del edificio en el que vivían dañado por bombas israelíes, en el barrio de Sabra en la ciudad de Gaza, confirmó un portavoz de la Defensa Civil.

"Nuestros equipos han rescatado a cinco niños que habían quedado atrapados en la segunda planta de su vivienda tras el derrumbe de la escalera", detalla por su parte la Defensa Civil gazatí en un comunicado.

"Los niños y sus familiares han sido trasladados a un lugar seguro fuera de la vivienda y se les ha informado de que no deben permanecer en ella", añade el texto.

Este derrumbe se produce después de que, el pasado 16 de septiembre, 21 personas (entre ellas 12 niños y 5 mujeres) murieran en el derrumbe de otro edificio dañado por los ataques israelíes también en la ciudad de Gaza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este suceso se produce en un contexto en el que existen más de 2,000 edificios en estado ruinoso o deteriorados en toda la Franja de Gaza, habitados por un gran número de desplazados.

Pese al alto el fuego vigente, las fuerzas israelíes continúan bombardeando la Franja de Gaza. Desde el pasado 10 de octubre, han matado a más de 1.370 personas y herido a otras 4.600, según datos de Sanidad, al tiempo que la Franja sigue sumida en una situación de destrucción generalizada.