logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Fotogalería

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Sigue búsqueda de vida, pese al olor a muerte

Cuadrillas aceleran ritmo en busca de sobrevivientes 4 días después de los sismos en Venezuela

Por AP

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Sigue búsqueda de vida, pese al olor a muerte
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Guaira, Ven.- Tras cuatro días de emergencia por los terremotos ocurridos en Venezuela, en La Guaira, el estado más afectado y vecino de Caracas, los rescatistas de Estados Unidos, México, Perú, El Salvador, Alemania y Suiza continúan, según constató EFE, sacando cadáveres, pero también a personas con vida.

      En Corales, Javier Erken, parte del grupo de 40 bomberos peruanos que llegó el pasado viernes a Venezuela, dijo que en las últimas horas rescataron a una mujer de 60 años que había quedado atrapada en un edificio de seis pisos.

      El equipo de Perú trajo a una perra que ladra o se sienta para identificar personas fallecidas o con vida en este estado costero, donde Erken subraya que la temperatura incomoda las labores de búsqueda de sobrevivientes y recuperación de cuerpos.

      "Lo que está diferenciando acá (en La Guaira), y nos está pegando muchísimo, es la temperatura. La temperatura complica las operaciones, primero por la deshidratación del personal; lo segundo es la descomposición rápida de los cadáveres", subrayó Erken.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El olor a muerte es tan intenso en algunas partes que incluso se percibe con mascarillas, en un contexto de edificios colapsados, quemados, inhabitables y desalojados por la destrucción.

      El rescatista peruano se mostró positivo sobre la posibilidad de rescatar personas aún con vida, a pesar de que han transcurrido casi 100 horas del terremoto: "Una cosa es lo que diga la teoría y otra es lo que dice la experiencia".

      Más de 2.200 rescatistas de todo el mundo habían llegado para el sábado, informó la ONU, y seguían llegando más.

      Un rayo de esperanza

      Para muchos, las imágenes de equipos internacionales de ayuda llegando y trepando entre los escombros junto a ellos ofrecieron un rayo de esperanza.

      Yonahí Regalado ha estado gritando los nombres de su hermana y de su sobrino y ahijado de 1 año desde la 1:00 de la madrugada del día siguiente a los sismos, hasta que comenzaron a llegar los trabajadores de ayuda.

      LEA TAMBIÉN

      Venezuela eleva a 1450 fallecidos tras terremotos de junio

      Más de 25 mil efectivos trabajan en rescate tras terremotos que dejaron 1450 muertos y 3150 heridos.

      "No importa quién sea, si sea de mi familia o sea alguien, si hay alguien con vida, que lo saquen", expresó, cuando helicópteros sobrevolaban en círculos. Pequeños momentos de humanidad se mezclaban con el duelo y el terror.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Drones incendian refinería en Rusia
      Drones incendian refinería en Rusia

      Drones incendian refinería en Rusia

      SLP

      AP

      Ucrania sigue con su intenso ataque con drones contra Rusia

      Peligra endeble tregua EU-Irán
      Peligra endeble tregua EU-Irán

      Peligra endeble tregua EU-Irán

      SLP

      AP

      Iraníes atacan Baréin y Kuwait tras bombardeos de EU y amenaza con paralizar las negociaciones

      Incendios en Utah matan 3 bomberos
      Incendios en Utah matan 3 bomberos

      Incendios en Utah matan 3 bomberos

      SLP

      AP

      Hallan 117 perros muertos en refugio
      Hallan 117 perros muertos en refugio

      Hallan 117 perros muertos en refugio

      SLP

      AP