Restos devueltos a Israel son de un joven tanzano

Jerusalén, Israel.- Las autoridades israelíes confirmaron el jueves que los restos de un rehén devueltos en la víspera desde Gaza corresponden a un tanzano que estudiaba agricultura en Israel que murió el 7 de octubre de 2023 en el ataque liderado por Hamás que inició la guerra.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que los restos fueron identificados como los de Joshua Loitu Mollel y que su familia ya fue notificada. Este es el paso más reciente en el alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Mollel, de 21 años, llegó al kibutz de Nahal Oz 19 días antes del ataque, después de terminar la carrera de agricultura en su país, con la intención de ganar experiencia en Israel que pudiera aplicar en Tanzania, le sobreviven su padre y 4 hermanos.

“El regreso de Joshua ofrece algo de consuelo a una familia que ha sufrido una incertidumbre insoportable durante más de dos años”, dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado.

En Gaza todavía están los restos de seis rehenes. Los insurgentes han entregado 22 desde que el inicio del alto el fuego el mes pasado. Entre los seis cuerpos que siguen en el sitiado enclave palestino está el de Sudthisak Rinthalak, un trabajador agrícola tailandés.

Rehén alega

abuso sexual

Un rehén israelí liberado dijo que fue desnudado y golpeado por milicianos palestinos que lo mantuvieron durante dos años en Gaza. Su testimonio lo convierte en el más reciente de varios rehenes liberados de Gaza en informar haber sido abusados sexualmente en cautiverio.

Partes del relato de Ron Braslavski fueron publicadas en el Daily Mail.

“Fue violencia sexual y su principal propósito era humillarme”, dijo. “Mientras estaba allí, cada día, cada golpiza, me decía a mí mismo: ‘Sobreviví otro día en el infierno’”.