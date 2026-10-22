Rusia libera a preso estadounidense
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Moscú, Rusia.- Rusia liberó el miércoles a un estadounidense que llevaba más de cuatro años encarcelado, acusado de combatir como mercenario en Ucrania, en un acuerdo completado durante una visita de un enviado estadounidense de alto nivel y en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump ha tomado una serie de medidas para beneficiar a Moscú.
Trump dijo en una publicación en Truth Social que le había pedido al presidente ruso Vladímir Putin, durante una llamada telefónica la semana pasada que liberara a Stephen Hubbard y que, a diferencia de liberaciones anteriores, la suya no había requerido nada a cambio.
"Bienvenido a casa, Stephen, es estupendo tenerte de vuelta", declaró Trump.
Hubbard, un exmaestro de Michigan de 74 años, iba camino a casa tras una visita a San Petersburgo del enviado Steve Witkoff, quien también mantuvo conversaciones con Putin sobre la invasión de Ucrania por parte de Moscú, mientras Trump presiona a Kiev para que llegue a un acuerdo que detenga los combates.
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Hubbard fue condenado en 2024 a casi siete años de prisión tras un juicio a puerta cerrada.
Los fiscales afirmaron que el estadounidense había firmado un contrato con el ejército ucraniano después de la invasión en febrero de 2022, y que combatió hasta que fue capturado dos meses después. El gobierno de Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden designó a Hubbard como detenido injustamente.
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