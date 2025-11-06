Rusia reanudaría pruebas nucleares

Moscú, Rusia.- El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus funcionarios presentar aviones para una posible reanudación de pruebas nucleares en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump la semana pasada, que parecieron sugerir que Estados Unidos reiniciará sus propias pruebas atómicas.

Hablando en una reunión con su Consejo de Seguridad, Putin reafirmó su declaración anterior de que Moscú solo reiniciará las pruebas nucleares si Estados Unidos lo hace primero. Pero dirigió a los ministerios de defensa y relaciones exteriores y otras agencias gubernamentales a analizar las intenciones de Washington y elaborar propuestas para reanudar las pruebas.

El 30 de octubre, Donald Trump pareció indicar que Estados Unidos reanudará las pruebas de armas nucleares por primera vez en tres décadas, diciendo que sería en una “base igualitaria” con Rusia y China.

Sin embargo, el secretario de Energía norteamericano Chris Wright aclaró el domingo que las pruebas ordenadas por Trump no incluirán explosiones nucleares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Donald Trump hizo el anuncio en las redes sociales mientras estaba en Corea del Sur, días después de que Putin anunciara pruebas exitosas del misil de crucero y el dron submarino.