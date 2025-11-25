Rusia rechaza plan de la UE sobre Ucrania

Kiev/Moscú.- Menos de 24 horas después de que europeos y ucranianos consiguieran eliminar de la propuesta de paz de Estados Unidos aquellos puntos que cruzaban sus líneas rojas, Rusia rechazó de plano las modificaciones, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ciñó a la primera versión del plan, considerada demasiada prorrusa por Ucrania y la Unión Europea (UE)

“En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene”, dijo el asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov.

Así, Putin se ciñó este lunes a la primera versión del plan de paz para Ucrania de 28 puntos presentado por EU durante una conversación telefónica con el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, según informó el Rusida, al considerar que ésta podría “sentar las bases para un arreglo definitivo”.

Los puntos de la discordia

Entre los puntos clave que la UE pedía eliminar destaca el que preveía que Ucrania retire a sus tropas de la parte que aún controla de la región oriental de Donbás.

La UE propone la actual línea de contacto como referencia para el reparto de tierras y sugiere que Ucrania se comprometa a no tratar de recuperar por la vía militar ningún territorio.

La propuesta europea también solicita modificar los artículos que descartaban la entrada de Ucrania a la OTAN y el despliegue en suelo ucraniano de tropas de la Alianza.

Por el momento no se desconoce cuáles de las propuestas europeas fueron finalmente incluidas en el acuerdo marco que salió de las consultas del domingo en Ginebra entre estadounidenses y ucranianos, si bien el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, aseguró este lunes que “todo” aquello que iba en perjuicio de la OTAN y la UE en el último borrador fue eliminado.

“¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania? No lo crean hasta que lo vean, pero algo bueno podría estar sucediendo”, escribió Donald Trump en Truth Social.