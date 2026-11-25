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ESTAMBUL, Turquía.- Un helicóptero de la Fuerza Aérea turca se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en el oeste de Turquía el martes por la noche, lo que provocó la muerte de cinco tripulantes, informó el Ministerio de Defensa.

Fue el segundo accidente de helicóptero que afectó a las Fuerzas Armadas turcas en dos semanas. El AS-532 Cougar cayó después de despegar de Eskisehir, sede del 1er Comando de la Base Principal de Reactores de la fuerza aérea.

"Un helicóptero tipo AS-532 perteneciente a nuestra fuerza aérea, que despegó de Eskisehir con fines de entrenamiento, se ha estrellado", indicó el ministerio en un comunicado. "Se ha llegado a los restos del helicóptero y continúan las operaciones de búsqueda y rescate".

Más tarde, el ministerio confirmó las muertes y expresó: "Cinco de nuestros heroicos compañeros de armas que prestan servicio en el helicóptero de la fuerza aérea que se estrelló... han sido martirizados".

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Imágenes mostraron a equipos de emergencia en el lugar del accidente cerca de Yorukakcayir, un poblado a 15 kilómetros al oeste del centro de la ciudad de Eskisehir. El fuselaje humeante del helicóptero parecía estar en gran medida destruido.