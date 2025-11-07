logo pulso
Mundo

Sheinbaum, persona non grata en Perú

Por AP

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Sheinbaum, persona non grata en Perú

Lima, Perú.- El Congreso peruano declaró el jueves persona non grata a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en rechazo a lo que legisladores calificaron como una “reiterada injerencia” en los asuntos internos del país sudamericano después de que México decidió otorgar asilo a la ex primera ministra peruana, Betssy Chávez.

La decisión legislativa fue adoptada por 63 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones tras un debate en que congresistas de derecha argumentaron que la mandataria mexicana ha mantenido una “posición hostil” hacia el Perú desde que asumió el poder en 2024 al respaldar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Castillo, quien dispuso disolver el Parlamento en diciembre de 2022, fue destituido y permaneció detenido por cargos de presunta rebelión y conspiración.

El gobierno del presidente interino del Perú, José Jerí, rompió relaciones con México esta semana por la decisión del gobierno de Sheinbaum de conceder asilo a Chávez, quien es procesada por el intento de disolución del Congreso en 2022.

El gobierno peruano aún no ha otorgado el salvoconducto que permitiría su salida del país y analiza una respuesta jurídica mientras Chávez permanezca en la residencia diplomática mexicana.

