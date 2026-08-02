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Sismo remece a Nápoles

Temblor en Italia fue de 4,7 grados

Por EFE

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Sismo remece a Nápoles
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      Un total de 21 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, a consecuencia del terremoto de 4,7 grados que sacudió el viernes por la noche la provincia de Nápoles (sur), donde se han registrado a lo largo de la noche hasta sesenta réplicas de menor intensidad, según el último reporte de la Protección Civil italiana.  El temblor ocurrido ayer viernes a las 19,46 horas en la localidad de Pozzuoli, y que se sintió en la ciudad de Nápoles y otros municipios, ha sido el más fuerte registrado en los últimos 40 años en los Campos Flégreos, una zona de alta actividad sísmica. 

      Según Protección Civil, la actividad sísmica en este territorio ha continuado con decenas de temblores y los sismógrafos han detectado alrededor de sesenta tras el terremoto de ayer.

      El sismo ha causado daños materiales y derrumbes parciales en algunos edificios, lo que obligó a evacuar anoche a más de 20 familias según medios italianos. Para atender a los heridos se habilitaron 185 camas en un centro de acogida de Pozzuoli. 

      Esta es una zona de alta actividad sísmica: el Golfo de Nápoles se encuentra entre el gran volcán Vesubio y los Campos Flégreos, una caldera con una veintena de cráteres, muchos bajo el mar, denominada así (tierra ardiente) por los antiguos griegos.

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      Los Campos Flégreos y sus ciudades, en las que vive medio millón de personas, atraviesan una fase de ´bradisismo´, un fenómeno que aumenta el nivel del suelo en función del gas y magma acumulado en las profundidades.

      Los temblores más significativos antes del evento del viernes se remontan al 12 de marzo y al 30 de junio de 2025, cuando se registró una magnitud de 4,6. 

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