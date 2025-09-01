Sufren en Pakistán histórica inundación

Lahore, Pakistán.- La provincia de Punjab, en el este de Pakistán, enfrenta la mayor inundación de su historia, dijo una alta funcionaria el domingo, mientras los niveles de agua de los ríos alcanzaban máximos históricos.

El calentamiento global ha empeorado las lluvias monzónicas este año en Pakistán, uno de los países más vulnerables al cambio climático, según un nuevo estudio. Las lluvias torrenciales y los aguaceros repentinos han provocado inundaciones rápidas y graduales de tierra en el norte y noroeste montañoso los últimos meses.

Los residentes en el este de Punjab también han experimentado cantidades anormales de lluvia, así como inundaciones transfronterizas después de que India liberara agua de ríos crecientes y represas desbordadas hacia las regiones bajas de Pakistán.

“Esta es la mayor inundación en la historia de Punjab. La inundación ha afectado a dos millones de personas. Es la primera vez que los tres ríos —Sutlej, Chenab y Ravi— han llevado niveles de agua tan altos”, indicó la ministra principal de la provincia, Maryam Aurangzeb, el domingo.

