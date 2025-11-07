Tifón Kalmaegi azota ahora a Vietnam

Bangkok, Tailandia.- El tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, tocó tierra este jueves en Vietnam con vientos de hasta 205 kilómetros por hora, después de provocar al menos 114 muertes en Filipinas, hay más de cien personas desaparecidas.

Kalmaegi tocó tierra alrededor de Quy Nhon, ciudad costera al sur de la provincia central de Binh Dinh, alrededor de las 18.45 con vientos de 205 kilómetros por hora, según Zoom Earth, plataforma que muestra mapas meterológicos con imágenes satelitales.

Las autoridades vietnamitas habían ordenado previamente la evacuación de unas 300,000 personas y movilizado a unos 200,000 efectivos del Ejército para hacer frente al impacto del tifón, apunta el Gobierno de Hanói en su portal oficial.

Las “lluvias extremas” que acompañan al tifón podrían provocar la crecida del caudal y el desborde de ríos causando inundaciones en varias localidades, alertan las autoridades.

La agencia meteorológica de Vietnam ha advertido que cientos de localidades en siete provincias están en riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en las próximas horas.

El subdirector del centro nacional meteorológico, Nguyen Xuan, dijo que el tifón afectará en principio la zona costera que va desde la turística y costera ciudad de Da Nang hasta la provincia más meridional de Khan Hoa.