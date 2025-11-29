Tirador enfrentará cargo de homicidio

Washington.- El hombre acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional se enfrenta ahora a un cargo de homicidio premeditado después de que uno de los soldados muriera, anunció el viernes el fiscal federal del Distrito de Columbia.

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24, fueron hospitalizados en estado crítico tras el tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde cerca de la Casa Blanca. Trump anunció por la noche que Beckstrom había fallecido.

Wolfe permanece en “condición muy crítica”, dijo el viernes el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey. Ordenó que las banderas se izaran a medios asta en reconocimiento a la muerte de Beckstrom.

La oficina de la fiscal Jeanine Pirro dijo que las acusaciones contra Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán, ahora incluyen un cargo de homicidio premeditado, tres cargos de posesión de arma de fuego durante un crimen violento y dos cargos de agresión con intención de matar estando armado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí