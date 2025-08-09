logo pulso
Tiroteo en campus en EU; 2 muertos

Por AP

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
Tiroteo en campus en EU; 2 muertos

Atlanta, Georgia.- Un hombre abrió fuego afuera de la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Atlanta el viernes, dejando impactos de bala en las ventanas a lo largo del extenso campus y matando a un agente de policía antes de ser encontrado muerto en un edificio cercano, dijeron las autoridades.

El ataque, que se desarrolló cerca del campus adyacente de la Universidad Emory, provocó una respuesta masiva de la policía, pero no hubo más heridos.

Imágenes compartidas por empleados muestran múltiples edificios de los CDC con ventanas con impactos de bala, subrayando la magnitud del daño en un sitio donde miles de personas trabajan en investigaciones críticas sobre enfermedades. El atacante fue encontrado en el segundo piso de un edificio al otro lado de la calle del campus de los CDC y murió en el lugar, dijo el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum. Añadió que “no sabemos en este momento si fue por parte de los agentes o si fue autoinfligido”.

El tirador estaba armado con un arma larga, y las autoridades recuperaron otras tres armas de fuego en el lugar, según un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir la investigación en curso.

