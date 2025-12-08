Ucrania ampliará el uso de drones marítimos

Kiev, Ucrania.- El comandante de las operaciones de drones marítimos de la agencia de inteligencia militar de Ucrania afirma que se esperan ataques más complejos contra las fuerzas rusas el próximo año, después de que la flota no tripulada de Kiev lograra frenar los movimientos de la otra dominante armada rusa del Mar Negro.

El jefe de la unidad especializada de drones marítimos, Grupo 13, declaró que los ataques de Ucrania han obligado a Rusia a adaptarse, limitando las oportunidades para los grandes ataques en el Mar Negro que se vieron al principio de la guerra.

“Hoy, hemos alcanzado una meseta”, dijo el oficial, quien está identificado solo por el indicativo “El Grupo 13” según el protocolo militar ucraniano.

“Estamos limitando los movimientos del enemigo, pero esos ataques dramáticos y de alto perfil que vimos antes no han ocurrido desde hace bastante tiempo. Eso se debe a que el enemigo se ha adaptado”.

El mes pasado, funcionarios ucranianos indicaron que se utilizaron drones marítimos en ataques contra embarcaciones de la flota clandestina rusa creadas para evadir sanciones. El comandante declinó comentar sobre esas operaciones.

Señaló que los buques navales rusos “apenas operan”, a menudo aventurándose solo hasta 40 kilómetros desde el puerto para disparar misiles.