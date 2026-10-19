Francia decreta toques de queda nocturnos en 4 ciudades

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El Gobierno francés anunció este martes los primeros toques de queda nocturnos para las noches del lunes y el martes en el departamento de Norte, que afectarán a las ciudades de Lille, Douai, Wattignies y Denain.

Gobierno francés impone toques de queda en Norte

Se concreta así el anuncio hecho hoy por el primer ministro, Sébastien Lecornu, de poner en marcha toques de queda parciales en ciertas zonas del país para tratar de atajar la oleada de violencia desatada durante el fin de semana en las protestas por el encarecimiento de la vida y la degradación de la educación y la sanidad, tras casi 10 años de mandato del presidente Emmanuel Macron.

La prefectura (delegación del Gobierno) del Norte precisó que esos toques de queda afectarán a zonas concretas de las cuatro ciudades, con el acuerdo de sus alcaldes.

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Se espera que el Gobierno publique el mapa de todos los municipios concernidos antes de que termine la jornada.

Objetivo y contexto de los toques de queda

Los toques de queda parciales tienen como objetivo proteger los comercios después de los saqueos que han impactado a unos 3.000 establecimientos y los episodios de gran violencia registrados en muchas ciudades francesas en la jornada de protestas del sábado pasado y que continuaron en algunas de ellas también el domingo, especialmente en París.

Esta medida es transitoria, según Lecornu, y previa a un eventual decreto de declaración del estado de emergencia, que otorga más poderes a las fuerzas del orden.

"Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia", declaró Lecornu, quien no lo descartó.

Hasta las 08:00 horas del lunes, 2.331 personas permanecían bajo custodia policial por los disturbios y saqueos, según el Ministerio de Justicia, quien señaló que el 70 % eran mayores de edad y que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80 % de los casos.

Los disturbios del sábado dejaron saqueos de comercios, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en París y otras ciudades francesas.