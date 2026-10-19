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CEEAV otorga 11 reparaciones de daño por feminicidio

El comisionado Castillo Mata detalló se da por falta de pago del responsable durante el proceso

Por Rubén Pacheco

Octubre 19, 2026 01:19 p.m.
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CEEAV otorga 11 reparaciones de daño por feminicidio
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      En casi 10 meses del 2026, se dictaron 11 resoluciones para la reparación integral del daño en favor de las familias de mujeres víctimas de feminicidio, informó Juan Gerardo Castillo Mata, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

      Después de acudir a la comparecencia del J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado ante la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, aclaró que los asuntos corresponden a crímenes de años anteriores.

      Refirió que la intervención de la CEEAV procedió, porque el monto de reparación del daño no fue cubierto por el feminicida durante el proceso jurisdiccional, debido a la falta de solvencia económica.

      "El estado responde, a través de la Comisión de Víctimas para poder entregar esa reparación del daño", subrayó el comisionado victimal.

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      Entre enero y julio de 2026, la Fiscalía abrió 258 investigaciones por asesinato, con 254 homicidios dolosos y cuatro feminicidios.

      De las siete carpetas de investigación abiertas por feminicidio en la Fiscalía General del Estado (FGE), entre enero y septiembre del 2026, en cinco de ellas la CEEAV lleva la representación jurídica, complementó.

      "La atención consiste en la asesoría jurídica que estamos dando dentro de la carpeta de investigación, y el acompañamiento psicológico que le estamos dando a las víctimas indirectas, así como gastos funerarios y cualquier otro servicio que requieran con acceso al Fondo", remató.

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