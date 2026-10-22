Trump cuestiona cómo Sheinbaum pasó de bailarina a presidenta

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense Donald Trump cuestionó este miércoles sobre cómo la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, pasó de bailar ballet a ser presidenta.

Trump cuestiona trayectoria de Claudia Sheinbaum

En un mitin en Carolina del Sur, Trump dijo a sus seguidores: "Ella era bailarina de ballet. ¡No sé cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México! ¿Cómo diablos ocurrió eso? Era bailarina de ballet".

El mandatario también reiteró que la presidenta de México es "una mujer hermosa, la verdad", lo cual ha reiterado en varias ocasiones.

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Además, Trump recordó el cambio de nombre del golfo de México a golfo de América, otro tema recurrente en sus mítines.

Sheinbaum y su pasado en el ballet

El paso de Sheinbaum en el ballet

Sheinbaum ha posteado en Facebook que "cuando tenía 10 años estudiaba ballet y tuve la oportunidad de presentarme en el Teatro Juárez de Guanajuato. Hace unos días regresé a ese escenario para inaugurar la 50 edición del Festival Internacional Cervantino. Les comparto esta foto de hace uuuuuuuuunos añitos. #tbt Les mando mucho amor".

Trump afirmó el lunes que está cerca de cerrar un acuerdo comercial para reducir el déficit comercial de su país con México.

Durante un mitin en Park City, Kansas, Trump dijo que "México y nosotros estamos muy cerca de cerrar un gran acuerdo que reducirá esa cifra considerablemente", sin dar más detalles sobre el supuesto pacto o si está relacionado con el acuerdo comercial que están revisando junto con Canadá.

Trump insistió en que su país está perdiendo dinero bajo el esquema actual, y también criticó la relación comercial con Canadá.

El mandatario también ha reiterado su opinión de que los cárteles del narcotráfico tienen el control de México y afirmó que se lo dijo a la presidenta mexicana.