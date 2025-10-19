“Traigan a todos nuestros hijos”

El Cairo, Egipto.- Israel informó que Hamás entregó “dos ataques de rehenes fallecidos” desde Gaza el sábado por la noche, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu aumentaba la presión sobre el grupo rebelde para que entregue más rápidamente los restos faltantes, de conformidad con el alto el fuego.

Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los rehenes cuyos cuerpos fueron entregados. Los restos estaban en Israel y fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Forense del país.

Israel el sábado por la mañana que el cruce de Rafah, la única puerta de Gaza hacia el mundo exterior, permanecería cerrada “hasta nuevo aviso”, vinculando su apertura a la entrega de restos por parte de Hamás. El jueves había dicho que el cruce probablemente reabriría el domingo.

Hasta ahora, Hamás ha entregado los restos de 12 de los 28 rehenes fallecidos que quedaron en Gaza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La declaración de la oficina de Netanyahu sobre el cruce de Rafah se produjo poco después de que la embajada palestina en Egipto dijera que reabriría el lunes para las personas que regresan a Gaza. Hamás calificó la decisión de Netanyahu como una violación del acuerdo de alto el fuego.

Mientras tanto, Israel continúa devolviendo los cuerpos de palestinos sin identificación, solo números. El Ministerio de Salud de Gaza publica fotos de ellos en línea, con la esperanza de que las familias se presenten.

“Así como se llevaron a sus cautivos, queremos a los nuestros. Tráiganme a mi hijo, traigan a todos nuestros niños de vuelta”, dijo una llorosa Iman Sakani, cuyo hijo desapareció durante la guerra. Ella formó parte de las docenas de familias que esperaban ansiosas en el hospital Nasser.

Una mujer se arrodillo, llorando sobre un cuerpo después de identificarlo.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, Israel devolvió a Gaza el sábado los cuerpos de 15 palestinos, elevando el total a 135.

Mientras tanto, las ruinas de Gaza eran examinadas en busca de los fallecidos.