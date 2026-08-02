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Trump quiere tener Venezuela

El presidente incluye al país como el "estado 51".

Por EFE

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Trump quiere tener Venezuela
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      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado en un mensaje de su red Truth Social un mapa de Venezuela en el que el país caribeño aparecía pintado con la bandera estadounidense y con la leyenda "Estado 51".

      No es la primera vez que el mandatario juega con la idea de la anexión de Venezuela a Estados Unidos desde que el pasado 3 de enero fuerzas militares estadounidenses capturaron al que era presidente del país Nicolás Maduro y lo trasladaran a Nueva York, donde permanece desde entonces a la espera de que comience un juicio federal en su contra por narcoterrorismo.

      El pasado 12 de mayo, en unas declaraciones a la cadena de televisión Fox, Trump aseguró que estaba "considerando seriamente" convertir al país caribeño en el estado 51 y, al día siguiente, subió a su red social el mapa de Venezuela sombreada con la bandera de las barras y las estrellas.

      Desde la captura de Maduro, Estados Unidos ha ejercido un tutelaje sobre el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, con el objetivo último de alcanzar la transición democrática en Venezuela, pero no ha establecido un calendario electoral.

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      De hecho, Trump declaró este viernes que Venezuela todavía no está "preparada" para celebrar elecciones, pero aseguró que ha habido "avances" al respecto. 

      Añadió, además, que "Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico" y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.

      El mensaje de Trump en su red social llega en un momento en que el Parlamento venezolano y un grupo de opositores han anunciado que iniciarán conversaciones, apoyadas por Washington, a partir de este sábado para promover la democracia en el país. Además de con Venezuela, Trump suele referirse a la posibilidad de convertir a Canadá en el estado 51 y también ha llegado a insinuarlo respecto a Groenlandia. 

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