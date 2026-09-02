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Estalla coche bomba en una estación policial

Al menos un muerto y once personas heridas deja ataque en el noreste de Colombia

Por AP

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Estalla coche bomba en una estación policial
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      BOGOTÁ.- Al menos un civil murió y 11 personas más resultaron heridas, incluidos policías, tras el ataque de un carro bomba contra una estación de policía en el noreste de Colombia, informaron el martes las autoridades.

      El automóvil con explosivos fue detonado sobre la medianoche del lunes en la estación de policía de Los Patios, un municipio que integra el área metropolitana de Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander.

      En un video difundido a la prensa, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, lamentó la muerte de un civil e indicó que al menos 11 personas resultaron heridas, incluidos varios agentes.

      "Nos solidarizamos con la familia de cada uno de los heridos de este atentado. Esperamos entonces el respaldo de la comunidad hacia nuestra policía nacional", agregó Villamizar.

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      El gobernador pidió que los responsables del ataque fueran identificados y capturados. En la zona operan varios grupos armados ilegales como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), en armas desde 1964.

      En declaraciones posteriores, el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, dijo a la prensa local que la información preliminar apunta a la presunta responsabilidad del ELN en el ataque.

      La policía detalló en un comunicado que se trató de un "artefacto explosivo acondicionado en un vehículo", que además de las víctimas causó afectaciones en la infraestructura policial y el parque automotor, incluidas varias motocicletas.

      Videos divulgados en redes sociales muestran lo que parecen ser los restos del vehículo en llamas mientras los vecinos observan lo ocurrido en medio del caos que provocó la explosión.

      El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que asistirá, junto a la cúpula de la fuerza pública, a un consejo de seguridad de urgencia por el "atentado terrorista" en Los Patios, fronterizo con Venezuela.

      "Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades", indicó.

      La defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó el ataque.

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