Trump y Putin, sin un acuerdo

Base Conjunta Elmendorf Richardson, Alaska.- El presidente estadounidense Donald Trump no logró asegurar un acuerdo con su homólogo ruso Vladímir Putin el viernes para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, quedándose corto en su maniobra más significativa hasta ahora para detener el derramamiento de sangre, incluso después de desplegar la alfombra roja para el hombre que lo inició.

Putin dijo que había alcanzado un “entendimiento” sobre Ucrania, y le advirtió a Europa que no “saboteara el incipiente progreso”. Trump declaró que habían hecho “grandes avances” en su reunión, pero aún había puntos de fricción.

“No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”, manifestó el mandatario estadounidense. Indicó que llamaría al presidente ucraniano Volodímir Zelenski ya dirigentes europeos para informarles sobre las conversaciones, que duraron unas dos horas.

Trump le había ofrecido a Putin tanto estímulos como represalias, amenazando con ordenar sanciones económicas contra Rusia, ya la vez extendiéndole al mandatario ruso una cálida bienvenida en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage. Pero pareció retirarse de la reunión sin ningún resultado concreto para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya está en su cuarto año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente estadounidense quería mostrar sus habilidades para negociar acuerdos, mientras que Putin tenía la oportunidad de intentar negociar un acuerdo que consolidara las ganancias de Rusia, bloqueandoa el intento de Kiev de integrarse a la OTAN, y a la larga devolviera a Ucrania a la órbita de Moscú.

“Tuvimos una reunión extremadamente productiva, y en muchos puntos se llegó a un acuerdo”, expresó Trump. “Y sólo quedan muy pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una muy buena oportunidad de lograrlo”. Y continuó: “No lo logramos”.

Para Putin, el simple hecho de volver a suelo estadounidense por primera vez en más de una década fue una victoria, luego de que Estados Unidos y gran parte del mundo intentaron aislarlo tras su invasión de Ucrania.

Putin le agradeció a Trump por el tono “amistoso” de su conversación, y dijo que Rusia y Estados Unidos deberían “dar vuelta a la página y volver a la cooperación”.

“Espero que los acuerdos de hoy se conviertan en un punto de referencia no sólo para resolver el problema ucraniano, sino que también marquen el comienzo de la restauración de relaciones pragmáticas y de negocios entre Rusia y EU”, manifestó Putin.

A pesar de no alcanzar ningún gran avance, Donald Trump concluyó sus declaraciones agradeciéndole a Putin y diciendo: “Hablaremos contigo muy pronto y probablemente te veamos de nuevo muy pronto”.

Cuando Putin sugirió que “la próxima vez en Moscú”, Trump respondió que “eso es interesante”, y mencionó que podría enfrentar críticas, pero “creo que es posible que suceda”.