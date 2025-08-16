logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Putin homenajea a pilotos soviéticos caídos en la guerra

El mandatario ruso ofrece en Alaska sus respetos a los militares caídos

Por EFE

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Putin homenajea a pilotos soviéticos caídos en la guerra

Anchorage.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realizó este viernes una ofrenda floral en un cementerio en Alaska donde yacen los restos de pilotos soviéticos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El jefe del Kremlin se acercó al camposanto después de la cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que tuvo lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.

Delante de cada tumba Putin se paró durante unos instantes, hizo una genuflexión y depositó un ramo de rosas rojas.

Luego el presidente ruso conversó con un sacerdote ortodoxo de Estados Unidos al que regaló dos iconos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Rusia nos ha dado algo por lo que estamos muy agradecidos, algo muy valioso: la fe ortodoxa”, afirmó, por su parte, el religioso.

También intercambió unas palabras con el encargado del cementerio al que agradeció el trato a las tumbas de pilotos soviéticos. Según el jefe del Kremlin, conservar la memoria de los héroes del pasado juega un papel unificador para los dos países y hace de puente hacia el futuro.

En el cementerio visitado por el mandatario ruso están enterrados once militares -nueve de ellos pilotos- y dos ciudadanos soviéticos que murieron en la guerra entre 1942 y 1945.

Previamente, Putin destacó en la rueda de prensa con Trump que en América y, particularmente en Alaska, se conserva “un gran legado cultural ruso”.

“Templos ortodoxos, muchos, más de 700 puntos geográficos que tienen procedencia rusa”.

Posteriormente, el líder ruso se dirigió hacia su avión para abandonar Alaska tras cinco horas en suelo estadounidense.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Japón conmemora 80 años de su rendición en la IIGM
Japón conmemora 80 años de su rendición en la IIGM

Japón conmemora 80 años de su rendición en la IIGM

SLP

EFE

Premier expresó la voluntad de ayudar a un mundo en paz

Redadas de migrantes siguen en Los Ángeles
Redadas de migrantes siguen en Los Ángeles

Redadas de migrantes siguen en Los Ángeles

SLP

EFE

Fracasa diálogo sobre la polución de plásticos
Fracasa diálogo sobre la polución de plásticos

Fracasa diálogo sobre la polución de plásticos

SLP

EFE

Putin homenajea a pilotos soviéticos caídos en la guerra
Putin homenajea a pilotos soviéticos caídos en la guerra

Putin homenajea a pilotos soviéticos caídos en la guerra

SLP

EFE

El mandatario ruso ofrece en Alaska sus respetos a los militares caídos