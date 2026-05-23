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Tulsi Gabbard sale de gabinete

Renunció como directora de inteligencia nacional

Por AP

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Tulsi Gabbard sale de gabinete
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      Washington.- Tulsi Gabbard renunció el viernes a su cargo como directora de inteligencia nacional del presidente estadounidense Donald Trump, alegando que necesita apartarse debido a que su esposo padece cáncer. Es la cuarta funcionaria del gabinete en dimitir durante el segundo mandato de Trump.

      En su carta de renuncia, que publicó en redes sociales, Gabbard indicó que le comunicó a Trump que dejaría el cargo el 30 de junio. Dijo que a su esposo le habían diagnosticado recientemente una forma rara de cáncer de hueso y que "enfrenta grandes retos en las próximas semanas y meses".

      "En este momento, debo apartarme del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente en esta batalla", escribió en la misiva.

      Trump, en su propia publicación en redes sociales en la que anunció la renuncia de Gabbard, expresó: "Tulsi ha hecho un trabajo increíble, y la extrañaremos". Dijo que el principal adjunto de ella, Aaron Lukas, será el director interino de inteligencia nacional.

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      Durante el primer mandato de Trump, Lukas fue asistente de inteligencia del director interino de inteligencia nacional, Ric Grenell, en 2020. Exanalista de políticas en el Instituto Cato, un centro de pensamiento libertario, también se apoyó como subdirector sénior para Europa y Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional en el último año del mandato anterior de Trump.

      Había rumores de que Gabbard se separaría de Trump tras la decisión del presidente de atacar a Irán, lo que provocó divisiones dentro de su gobierno. Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, anunció su renuncia en marzo y sostuvo que "no puede, en conciencia", respaldar la guerra.

      Como directora de Inteligencia Nacional, Gabbard ha sido la responsable de coordinar las 18 agencias de la comunidad de inteligencia, incluida la CIA.

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