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Ucrania recibe de la UE 3,300 mde

Zelenski dialoga con líderes de 7 países para cumbre regional

Por AP

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Ucrania recibe de la UE 3,300 mde
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      Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski recibió a gobernantes y delegados de siete países de la región para sostener conversaciones sobre el refuerzo de la cooperación, luego que ataques nocturnos rusos en múltiples regiones causarán incendios y dejarán varios muertos y heridos.

      La primera cumbre de los llamados "Ocho de los Cárpatos" se reúne en Ucrania, Rumania, Serbia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría. La Unión Europea también está involucrada.

      Algunos de los asistentes a la cumbre en la región de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, como Polonia y Rumania, han sido firmes defensores de Kiev. Otros, como Hungría, Serbia y Eslovaquia, se han negado a proporcionar asistencia militar directa al país.

      La reunión en la estación de esquí de Bukovel, en el oeste de Ucrania, se celebró en medio de una creciente preocupación entre muchos países europeos por la intensificación de amenazas híbridas por parte de Rusia.

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      El viernes, tras una llamada telefónica con von der Leyen, Zelenski dijo en una publicación en Telegram que Ucrania ha recibido un tramo de 3.300 millones de euros (aproximadamente 3.800 millones de dólares) de un paquete de apoyo financiero de la UE destinado a reforzar las capacidades de defensa de Ucrania, incluida la compra de misiles y drones.

      Por otra parte, dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en operativos rusos durante la noche en la región de Zhytomyr, al oeste de Kiev. Los ataques causaron incendios en almacenes y naves industriales.

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