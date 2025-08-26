logo pulso
Mundo

Venezuela despliega militares en sus fronteras

Por AP

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Caracas, Ven.- Venezuela anunció el lunes el despliegue de más de 15.000 efectivos para reforzar las operaciones militares y policiales antinarcóticos en dos regiones fronterizas con Colombia, justo en momentos de tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro .

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó en declaraciones a la prensa este lunes que el presidente Nicolás Maduro busca reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad que ya operan en los estados fronterizos de Táchira y Zulia. Se incrementará además el número de aeronaves, drones y embarcaciones para patrullar los ríos fronterizos.

Cabello comentó que si bien el gobierno colombiano “ha estado colaborando”, Venezuela pide que las autoridades colombianas “hagan lo propio para evitar que las bandas criminales se muevan de un lado a otro” de la frontera.

Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 kilómetros a lo largo de la cual operan diversos grupos delictivos.

Cabello rechazó que Washington vincule al gobierno venezolano con el narcotráfico y comentó que informes de organizaciones como la ONU dan cuenta de que únicamente el 5% de la droga producida en Colombia “intenta” salir por el Caribe venezolano.

Los comentarios del ministro Diosdado Cabello se dan en medio de la expectativa por el avance de tres buques de guerra estadounidenses hacia aguas del Caribe frente a Venezuela, lo que según la administración del presidente Donald Trump busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos.

