Mundo

Xi, Putin y Modi, en sintonía

Por EFE

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Xi, Putin y Modi, en sintonía

Tianjin, China.- El presidente chino, Xi Jinping, su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, escenificaron este lunes en Tianjin su sintonía en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, con mensajes que cuestionaron la hegemonía occidental y defendieron un orden multipolar.

Xi anunció que China destinará este año ayudas de unos 280 millones de dólares a los Estados miembros del bloque, al tiempo que pidió “derribar muros y no construirlos” y “oponerse al hegemonismo” y al “proteccionismo”, en una velada referencia a la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario chino defendió que la OCS debe ser “un pilar de la multipolaridad y de la democratización de las relaciones internacionales” y que los países miembros “jamás serán enemigos”.

La OCS rechazó las “injerencias en asuntos internos” usando los derechos humanos como “pretexto” y condenó las “conmociones al comercio internacional”, en una declaración firmada por los líderes.

